В Тукаевском районе в ДТП погибли два человека

Сегодня примерно в 17:15 в Тукаевском районе Татарстана на участке автодороги Набережные Челны — Водозабор — поселок Новый, водитель автомобиля BMW, по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114».

Как сообщает пресс-служба МВД РФ по РТ, в результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте.

В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.