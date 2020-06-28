Саакашвили заявил, что украинское государство перестало существовать

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Михаил Саакашвили перед началом встречи с депутатами фракции «Слуга народа» в Киеве, 24…

РИА «Новости»

Бывший президент Грузии и действующий глава украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что государство на Украине перестало существовать, так как его заменили собой чиновники.

Он полагает, что некоторые украинские чиновники действуют именем несуществующего государства и преследуют собственные цели.

«Государство — это то, что для всех, оно обеспечивает справедливость для всех и защищает всех. Где такое на Украине существует?», — задал риторический вопрос Саакашвили.

Также политик сравнил чиновников, имеющих начальство в виде других чиновников, с домашними животными, которым вживлен компьютерный чип. «На ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «Украина-24».

Он признался, что иногда ему хочется «потрясти и избить» бюрократов, из-за действий которых ухудшается экономическое положение на Украине.

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