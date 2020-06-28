Самые интересные видео 27 июня

Эффектный перфоманс «Зенита», фантастическая реакция водителя и смерч в российских широтах – в очередной подборке «Блокнота».

В Португалии водители столкнулись на перекрестке.

Одна из машин идеально залетела в чей-то гараж. Уровень реакции 80 lvl – этот человек точно втыкает флешку с первого раза

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Голосование по поправкам в конституцию явно войдет в историю. Как самое странное голосование. Вот пример того, как устроены «избирательные участки». В Питере его организовали просто и стильно — в тележке из «Пятёрочки»

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А вот фанаты футбольного клуба «Зенит» креативно подошли к первому перфомансу после карантина. На старте матча с «Крыльями Советов» на вираже «Газпром Арены» развернули гигантский баннер с изображением болельщика, одетого в противовирусный костюм. В руках он сжимал молекулу коронавируса. Вскоре из нее пошел зеленый дым и изображение COVID-19 сменилось на футбольный мяч.

Жители Вологодской области внезапно стали свидетелями смерча – редкого природного явления для этих широт. К счастью, обошлось без жертв – воронка прошла в стороне от жилых домов и только выдрала с корнем несколько десятков деревьев в лесу.

В Москве соседи несколько лет терпели зловонный запах, доносившийся из квартиры, в которой проживала старушка. По этажам бегали орды тараканов. Как и в сотнях подобных историй, пенсионерка переоборудовала жилище под склад всякого хлама с ближайшей мусорки. Жители не выдержали и вызвали участкового. Он принял решение ломать замки.