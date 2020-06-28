Пять человек пострадали в Турции в результате землетрясения на востоке страны

Как сообщил губернатор этого региона Мехмет Эмин Бильмез, пять человек пострадали. «Пять наших граждан получили легкие травмы, погибших нет. В одной деревне частично обрушился дом. В уездах Озальп, Сарай и Гюрпынар есть здания, получившие средний и крупный ущерб», — цитирует его ТАСС.

По данным правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям (АФАД), землетрясение зарегистрировано в 13:03 (совпадает с московским) с эпицентром в уезде Сарай и очагом на глубине семи километров.

В настоящее время в регион направлены спасатели, местные власти продолжают оценку ущерба.