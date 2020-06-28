Краизбирком заявил неправомерности принуждения голосованию проверках Политехе барнаульском ДК

Информация о возможных призывах руководства АлтГТУ им. Ползунова и МБУК «Дворец культуры «Южный» к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на рабочих местах направлена в территориальные избирательные комиссии для проведения проверок. Об этом в ответе на запрос ИА «Банкфакс» сообщила председатель Избиркома Алтайского края Ирина Акимова. В целом она заявила, что принуждение в данном случае недопустимо.

Ранее Telegram-канал «Алтайские крайности» сообщил, что директор муниципального ДК барнаульского поселка Южный Татьяна Золотухина распространила между своими подчиненными аудиосообщение о подготовке списков для досрочного голосования на рабочем месте. В нем говорится, что «вся сфера культуры голосует 25 июня». «Это наш день культуры — будут голосовать по всему городу и краю. Я буду обязана подать списки, кто проголосовал, прям поименно. Как кто будет голосовать, никто вас не уговаривает – решайте сами, но чтобы проголосовали. В принципе, тоже решайте сами, просто комитет будет делать выводы поименно. Проверяется, кто голосовал, элементарно. Вы уже многие с этим сталкивались. Мне присылают с избиркома: вот кто голосовал, а вот, кто нет. Мне задавали вопрос: «А нам ни холодно, ни жарко от этого?» Нет, дорогие мои, жарко будет, потому что мы на будущий год еще на 5 млн смет собрали на ремонты. Нам еще есть, что ремонтировать. А согласно этим выводам, мы получим шиш с маслом, не говоря уже о наших стимулирующих и обо всем прочем. Еще раз повторяю, они у нас до сих пор самые высокие – зарплаты и стимулирующие», — приводит канал голосовое сообщение, которые якобы разослала директор ДК Южного.

22 июня «Банкфакс» связался с Татьяной Золотухиной, которая подтвердила, что предварительно голосование в доме культуры пройдет «как везде» — 25 июня. Она отметила, что проголосовать можно на рабочем месте, но сказала, что не знает, сформированы ли в учреждении списки участников голосования. Насчет информации, описанной в Сети, она ответила: «Да мало ли, что там распространяется. Мне уже сообщили и стружку здесь сняли с меня. Причем здесь это? У нас могут быть списки с целью не заразиться коронавирусом, чтобы люди пришли. Не надо искажать. Там проговорено: кто не желает, пусть не идет. Но кто желает, пусть мне скажет, когда он пойдет, чтобы мы выстроили график и люди пришли не скопом», — ответила она, фактически подтвердив подлинность голосового сообщения.

Насчет неких «выводов» комитета (по всей видимости, культуры) Золотухина сказала, что это «пугалки». «Я считаю, это мое мнение, что каждый гражданин нашей страны имеет не только права, но еще и обязанности. Мы в общем-то обязаны поддержать страну в это тяжелое время и свой голос отдать. Кто и какой отдаст – это его право. Никаких выводов не будет. Это просто чтобы немного, что ли, активизировать своих сотрудников и, в принципе, это сообщение было для сотрудников, а как они со мной уже поступили, на их совести. Потому что для нас сделано очень много. Голодным здесь никто не остается. Зарплата у нас очень высокая. Отремонтирован ДК от и до. Здесь криминала никакого нет», — считает директор муниципального дома культуры.

На вопрос о том, связывался ли с ней по данному вопросу комитет, она сказала, что разговоры ведутся. «С нами разговоры корректные ведут, что просто нужно проголосовать, нужно прийти. Агитация ведь ведется за то, что люди должны проголосовать», — отметила Золотухина. Кто конкретно ведет такие разговоры, она уточнять отказалась.

Отметим, что сведения об этой ситуации уже размещены на портале «Карта нарушений на выборах», который организовало движение в защиту прав избирателей «Голос».

На этом же портале появилось фото электронного письма, которое, как утверждается, было разослано между сотрудниками АлтГТУ им. Ползунова. В нем говорится, что всем работникам университета необходимо заполнить таблицу по образцу и обязательно проголосовать. При этом в сообщении уточняется, что голосовать можно «по своему выбору и усмотрению». «Никакие возражения и отговорки не принимаются», — указано в письме.

«Банкфакс» обратился в избирком Алтайского края с просьбой прокомментировать эту информацию. Ответ поступил от имени председателя Ирины Акимовой. Она сообщила, что вышеописанные сведения были направлены в территориальные избирательные комиссии Центрального и Октябрьского районов Барнаула для проведения проверок. Результаты будут сообщены дополнительно.

Также Акимова оценила правомерность призывов к участию в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она привела выдержки из федерального закона о поправках. «Граждане РФ участвуют в общероссийском голосовании на основе всеобщего равного прямого волеизъявления при тайном голосовании. Участие гражданина в общероссийском голосовании является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению», — приводится оценка правомерности призывов к участию текущем плебисците в федеральном законе.

Между тем известно, что предварительное голосование проходит на рабочих местах не только в муниципальных и государственных учреждениях, но и на крупных предприятиях региона. К примеру, прямо на работе могут отдать голос сотрудники «Алтайского завода агрегатов» (АЗА). Когда об этом стало известно, гендиректор предприятия Вячеслав Кривашин отказался комментировать эту ситуацию «Банкфаксу», хотя в профкоме АЗА корреспонденту сообщили, что процедура закрепления на заводском избирательном участке добровольна. Более того, некоторые сотрудники фирмы якобы даже обрадовались тому, что можно будет проголосовать прямо во время работы.

Отметим, что в Сети также активно распространяются сведения от самих избирателей, которых якобы открепили от избирательного участка по месту жительства, хотя они таких заявлений ни в одну из профильных структур не подавали. В некоторых случаях утверждается, что это делают работодатели, а в других – что кто-то мог воспользоваться личными данными человека или взломать личный кабинет на портале Госуслуг. Накануне Ирина Акимова заявила, что в Алтайском крае такого не происходит, и ни одно из подобных обращений не подтвердилось.

Более того, на портале «Карта нарушений на выборах» имеются неподтвержденные копии внутренних документов ГУ МЧС по Алтайскому краю, в которых говорится, что сотрудникам ведомства якобы следует закрепиться на избирательных участках рядом с местом прохождения службы и проголосовать. Причем этот же призыв якобы распространяется и на членов семей служащих. Кроме того, в ИА «Банкфакс» поступает информация о том, что члены комиссий обходят квартиры в Барнауле и предлагают гражданам проголосовать дома, хотя те не подавали таких заявлений.

Также напомним, что ранее читатели алтайского сегмента Telegram сообщили, что сотрудников барнаульского МБУ «Благоустройство и озеленение» и работников Алтайского приборостроительного завода «Ротор» якобы могут заставлять голосовать прямо на рабочем месте. В ходе одной из онлайн-трансляций для журналистов председатель избиркома Алтайского края Ирина Акимова заявила, что по данной информации будет проведена проверка. «Банкфакс» запрашивал в пресс-службе крайизбиркома информацию о ходе этого разбирательства, но ответа пока не поступило. Реагирует ли избирательная комиссия Алтайского края на подобные сообщения в Сети самостоятельно или только после вопросов журналистов, не совсем понятно. По крайней мере, подобных публичных сообщений о проверках по своей инициативе крайизбирком не делал.

Однако насчет того, насколько правомерен прием голосов на рабочих местах в государственных и муниципальных учреждениях, а также на территории предприятий, Ирина Акимова дала пояснения. По этому поводу она сообщила, что на плебисците по поправкам в Конституцию РФ в Алтайском крае был образован 1801 избирательный участок, 22 из которых – в местах временного пребывания. Речь, к примеру, идет о медучреждениях, вокзалах и местах заключения.

При этом в текущем плебисците появилась такая новация, как места для голосования на свежем воздухе. По объяснению Роспотребнадзора и ЦИК РФ, это должно развести потоки избирателей и оградить их от опасности заражения коронавирусом. Однако дословно эта форма звучит как «голосование для групп участников голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах)». То есть, такая пространная формулировка позволяет организовывать сбор голосов не только во дворах домов, но и на тех же предприятиях и прочих рабочих местах. Для этого необходимы лишь урна и члены избиркомов. Судя по фото в Интернете, организовывается эта процедура, исходя из сжатых возможностей УИК. К примеру, в некоторых дворах все выглядит достаточно цивилизованно — стоят столы, палатки, однако уже известны случаи, когда волеизъявление предлагают сделать практически «с колес» — у открытого багажника автомобиля. В этом можно убедиться из фото отчета мэрии Барнаула.

Как пояснила Ирина Акимова, необходимость проведения голосования на конкретных участках в таком формате оценивают территориальные избирательные комиссии, исходя из потребности. При этом не совсем понятно, как в таком уличном плебисците могут принять участие наблюдатели, так как, к примеру, некоторые производственные предприятия являются режимными объектами.