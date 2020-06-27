Поліція повідомила деталі затримання чоловіка, який організував канал незаконної міграції на Волині

Чоловік, якого піймали «на гарячому» за організацію каналу незаконного переправлення осіб за кордон, 54-річний уродженець Маневицького району.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Волині.

Волинянина затримали 26 червня, коли він намагався доставити в прикордоння та в подальшому незаконно переправити до Польщі двох громадян Шрі-Ланки. Зазначили, що нині чоловік мешкає в Києві.

Нагадаємо: волинські прикордонники «на гарячому» піймали організатора каналу незаконної міграції в ЄС.

Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення підозри за ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або вчинене з корисливих мотивів) та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають подальші оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, аби встановити всіх причетних осіб до злодіянь та повністю ліквідувати канал незаконної міграції.