В Челнах рухнул еще один строительный кран – прокуратура начала проверку

В Набережных Челнах упал еще один строительный кран высотой 60 метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, падение произошло на строительной площадке жилого комплекса «Междуречье» в 17-м комплексе поселка ЗЯБ.

Оперативная группа Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона установила, что строения не были повреждены, строительные работы в это время на объекте не производились. Кран имел высоту 60 метров. Погибших и пострадавших нет.

Ранее в социальных сетях челнинцы сообщили о падении на гаражи в 34-м комплексе еще одного 60-метрового строительного крана. В результате были полностью разрушены пять гаражей в ГСК «Ралли», еще пять боксов и один автомобиль получили серьезные повреждения.

Старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что прокуратура с привлечением контрольно-надзорных органов выяснит обстоятельства ЧП, а также способствовавшие им причины и условия. По словам Галиева, надзорное ведомство проверит соблюдение застройщиками требований законодательства при эксплуатации башенных кранов и даст оценку соблюдению техники безопасности при ведении строительных работ. Кроме того, будет оценена полнота и своевременность принятых строительными компаниями мер по предотвращению чрезвычайных происшествий на объектах с учетом ранее объявленного МЧС штормового предупреждения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.