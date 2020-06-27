В США будут собирать деньги за твиты Трампа, чтобы помешать ему победить на выборах

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AP

Активисты и организации, поддерживающие Демократическую партию Соединенных Штатов, основали политический комитет действий «Победить твитом» для сбора денег на кампанию против переизбрания Дональда Трампа главой государства. Об этом сообщает ABC со ссылкой на автора инициативы Ксандера Шульца.

Он объяснил, что идея заключается в том, чтобы пользователи жертвовали от 1 до 10 центов за каждую запись Трампа в Twitter. Данные пожертвования будут передаваться от его имени в фонд, объединяющий 15 политических организаций афроамериканцев и ставящий своей целью снизить шансы республиканца на победу на выборах.

«Чем больше ненависти распространяешь, тем хуже становятся шансы на переизбрание», — сказал Шульц.

По его оценке, Трамп делает в среднем 30 записей в день в Twitter. Таким образом, активисты рассчитывают, что каждый присоединившийся к инициативе будет жертвовать около $45 в месяц, что к ноябрю принесет от $50 млн до $100 млн.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября. Основными кандидатами считаются республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США демократ Джо Байден.

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