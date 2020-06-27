«Перешел все границы»: экс-супруга Марата Башарова заявила на него в полицию

Екатерина обвинила телеведущего в клевете.

Бывшая супруга Марата Башарова Екатерина Архарова написала заявление в полицию на скандально известного актера. Несколько лет назад Башаров избил женщину, сломав ей нос. Тогда Екатерина смогла простить ведущего «Битвы экстрасенсов» и не стала разбираться с супругом-абъюзером в суде. Но терпение бывшей жены Башарова закончилось, когда актер продолжил публично рассказывать о своих «подвигах» в интервью.

Екатерина возмущена тем, что актер не сожалеет о содеянном, а также распространяет о ней лживые сведения – об их совместной жизни в телешоу. Архарова убеждена: 90% того, что говорит о ней бывший муж — неправда. Например, телеведущий заявлял, что избивал Екатерину из-за ее пристрастия к алкоголю. Если женщина докажет вину Башарова, ему грозит 240 часов исправительных работ и один миллион рублей штрафа.

Екатерина после избиения Башаровым в 2014г.

«Человек уже перешёл все границы. Ну сколько можно? У меня семья, маленький ребёнок. Скоро малыш начнёт всё понимать, а Башаров всё успокоиться никак не может. Пускай теперь разбираются соответствующие органы. Не маленький мальчик. Должен нести ответственность за сказанное и содеянное», — объяснила свою позицию Екатерина.

Напомним, что в 2014 году Башаров оказался в центре скандала, когда избил свою жену Екатерину Архарову через полгода после свадьбы. Более того, он выгнал женщину в подъезд без одежды. Врачи зафиксировали у Екатерины сотрясение головного мозга и сломанный нос. Женщина была первой жертвой актера. В 2017 году он женился на Елизавете Шевырковой, которая подарила ему сына. Счастье пары не было долгим: через год Башаров сломал супруге нос. До сих пор актер не получил наказание за насилие над женщинам.

В мае Елизавета впервые рассказала о совместной жизни с актером. Она призналась, что Башаров впервые поднял на нее руку, когда та была на третьем месяце беременности. Несмотря на шокирующие откровения, артист продолжает работать на телевидении.

Журналистка и блогер Алена Водонаева раскритиковала федеральные каналы за пропаганду домашнего насилия: по мнению телезвезды, после интервью Елизаветы Башарова не должны приглашать на съемки.