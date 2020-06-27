ЦБ Турции неожиданно удержал процентные ставки; лира выросла

Недельная ставка кредитования останется на уровне 8,25%, сообщил в четверг Центральный банк. Он сослался на инфляционное давление и признаки экономического подъема.

Опросы экономистов, проведённые ранее агентствами Reuters и Bloomberg, прогнозировали снижение ставки на уровне от 25 до 50 базисных пунктов, что привело бы к снижению до 7,75%.

Напомним, что ЦБ снизил процентные ставки с 24% в июле прошлого года, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган уволил и заменил руководителя регулятора.

«Связанный с пандемией рост удельных издержек привёл к некоторому увеличению тенденций основных показателей инфляции. Комитет считает, что поддержание устойчивого процесса дезинфляции является ключевым фактором для достижения более низкого суверенного риска, более низких долгосрочных процентных ставок и более сильного экономического восстановления. Поддержание процесса дезинфляции в соответствии с намеченным курсом требует продолжения осторожной денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении Центрального банка.

Отметим, что курс лиры вырос на 0,2% до 6,84 за доллар в Стамбуле, обратив вспять предыдущие потери.

Кроме того, добавим, что инфляция потребительских цен в Турции ускорилась до 11,4% в мае с 8,6% в октябре.