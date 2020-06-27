На Алтае турбизнесу могут разрешить принимать отдыхающих справок отсутствии коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю огласило ряд условий, при которых туркомплексы и базы отдыха в регионе смогут возобновить свою работу со 2 июля, если ограничения, обусловленные эпидемиологической ситуацией, не будут продлены. Требования оказались менее жесткими, чем к санаториям: например, туристам будет не обязательно иметь справку о том, что они не заражены коронавирусом. Об этом пишет портал «Вести22».

На данный момент деятельность туристических объектов в Алтайском крае приостановлена до 2 июля в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Перечень требований, при соблюдении которых турбизнес сможет возобновить работу, огласила начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной краевого Роспотребнадзора Лариса Зубова в ходе видеоконференции, организованной по инициативе региональной ассоциации туризма. «Если со 2 июля будем разрешать работать, то только тем базам, которые имеют номера с индивидуальной санитарной группой – то есть туалет, ванна, душ. Все что касается уличных удобств, к сожалению, 2 июля открыто не будет. Это обязательное требование, потому что все поверхности необходимо дезинфицировать, за этим должен следить персонал, а уличные туалеты дезинфицировать нереально. Поэтому пока начнут работать те, кто имеет санитарные условия», — объяснила Зубова.

Она добавила, что при заселении отдыхающим не придется предоставлять справки об отсутствии коронавируса. Персонал турбаз должен будет тестироваться на COVID-19 один раз. В то же время в уже открывшихся санаториях тестирование для сотрудников должно проводиться еженедельно.

Также со 2 июля планируют открыть пляжи на территориях турбаз, а вот бани, сауны и бассейны пока останутся под запретом. Питание в столовых на туристических объектах организуют, дистанцируя туристов друг от друга: за столиками людей будут рассаживать по одному, исключение сделают только для семей. Особые требования предъявляются и к перевозке туристов: в автобусах они должны будут сидеть в шахматном порядке. Лариса Зубова подчеркнула, что рекомендации по возобновлению работы турбизнеса еще будут обсуждать на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Окончательное решение по этому вопросу в любом случае остается за губернатором Виктором Томенко.

Отметим, что санатории в Алтайском крае уже частично возобновили свою работу. Как сообщалось на сайте регионального Управления по развитию туризма и курортной деятельности, с 8 июня все санатории, выполнившие рекомендации Роспотребнадзора, организации подобного рода получили возможность принимать гостей. Правда, только по лечебным путевкам. На 22 июня в Белокурихе уже открылись все 15 санаториев (за исключением одного детского), также отдыхающих начали принимать еще три санатория, расположенных за пределами города-курорта.