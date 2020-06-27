Татарстан с 29 июня переходит на второй этап снятия ограничений: открываются магазины площадью до 800 кв. метров​

С понедельника, 29 июня, Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавФото: «БИЗНЕС Online»ируса. В республике будет разрешена работа торговых объектов площадью до 800 кв. метров с отдельным наружным (уличным) входом. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РТ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Также снимается запрет на работу детских оздоровительных учреждений и посещение детских и спортивных площадок. Возобновляются межмуниципальные пассажирские перевозки детей для доставки в летние лагеря отдыха и туристов. Для осуществления туристических поездок у граждан должны быть при себе подтверждающие документы, к примеру, туристические путевки.

В постановлении отдельно отмечается, что лица старше 65 лет обязаны строго соблюдать режим самоизоляции.

Сохраняется запрет на работу кинозалов, ночных клубов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, ТЦ (за исключением торговых комплексов в ряде районов). По-прежнему запрещены курение кальянов, перевозка в такси более двух пассажиров, нахождение в торговых помещениях и общественном транспорте без масок и перчаток.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по РТ сообщили, что переход на третий этап снятия ограничений будет возможен не раньше 10 июля.