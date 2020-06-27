В РПЦ прояснили свою позицию по трансгендерам и геям

Церковь выступает не за дискриминацию трансгендеров и сексуальных меньшинств, а против размывания абсолютных нравственных норм.

Русская православная церковь (РПЦ) выступает не за дискриминацию трансгендеров и сексуальных меньшинств, а против размывания абсолютных нравственных норм, на которых строилась веками жизнь людей.

Об этом сообщает председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

Митрополит обратил внимание на то, что сегодня в разных странах вводятся законодательные нормы, расширяющие понятие семьи, в результате чего в таких странах семьей можно уже называть союз между представителями одного пола «или какой-то еще более фантасмагорический, противоестественный союз».

Также митрополит высказался что поддержка семьи как союза мужчины и женщины в поправках к Конституции очень важна.

Тогда как в российском законодательстве закрепляется основополагающий принцип, согласно которому семья — это союз мужчины и женщины, добавил представитель РПЦ, отметив, что такой союз позволяет людям размножаться.

В 2019 году протоиерей и общественный деятель Дмитрий Смирнов рассказывал, что Русская православная церковь давно практикует лечение гомосексуализма.