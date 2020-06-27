«Смена мэра Стамбула может защитить Европу от угроз Эрдогана открыть границы для беженцев»

В статье для Turkish Policy Quarterly (TPQ) Имамоглу указывает, что 3,5 млн сирийских беженцев в Турции сталкиваются со значительными финансовыми ограничениями и в основном не могут обеспечить себе достойно оплачиваемую работу, а это означает, что они, как правило, живут в плохих и переполненных квартирах. Он продолжает утверждать, что из-за неспособности государства интегрировать этих прибывших местные органы власти, в том числе и в Стамбуле, были вынуждены играть ключевую роль в защите и интеграции беженцев, даже когда муниципалитеты борются с минимальным надзором и финансированием и отсутствием стандартизированных услуг.

Хотя в Турции выборы запланированы через три года, Имамоглу часто рассматривается как главный претендент на пост президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который возглавляет республику уже более 17 лет. На прошлой неделе ведущая опросная компания Avrasya заявила, что ожидает, что мэр Стамбула победит Эрдогана, если выборы состоятся в ближайшее время.

Таким образом, представляется вероятным, что по крайней мере часть мотивации статьи Имамоглу о беженцах была политической: попытка подчеркнуть недостатки и, возможно, бессердечие правительства Эрдогана и подчеркнуть его собственные достижения и моральный компас. Однако статья вышла только на английском языке, поэтому, скорее всего, была направлена на Запад. Как таковая, она прекрасно сработала, напомнив нам о дамокловом мече Эрдогана, висящем над Европой.

В течение многих лет турецкое правительство справедливо и широко приветствовалось за то, что оно приняло около 4 млн беженцев, спасающихся от войны в соседней Сирии. Однако ряд видных аналитиков также регулярно призывают Турцию сделать больше для того, чтобы помочь этим беженцам интегрироваться в турецкое общество, главным образом через расширение прав и возможностей трудоустройства.

Пять лет назад я написал статью, в которой приводил аналогичный аргумент — что Эрдоган и его правящая Партия справедливости и развития (ПСР) получили прекрасную возможность интегрировать сирийцев, а также афганцев, иранцев и других вновь прибывших и стать дружественной иммигрантам нацией, маяком в регионе нестабильности.

Случайно или намеренно, но турецкое правительство потерпело неудачу в этом вопросе. Сегодня подавляющее большинство сирийцев в Турции остаются недовольными своей жизнью, даже спустя шесть или восемь лет после прибытия. И именно из-за этой реальности Эрдоган имеет власть посылать огромные орды сирийцев и других мигрантов к границе с Грецией и Европейским Союзом.

Если бы турецкое государство предоставило сирийцам полный статус беженца, а не временную защиту, помогло им с профессиональной подготовкой и поиском работы и стабильных домов, то часто повторяемое Эрдоганом предупреждение о том, что он «откроет ворота» для беженцев и наводнит Европу, было бы не чем иным, как пустой угрозой.

Но в феврале мы узнали, что эта угроза законна, и она остаётся таковой, потому что условия, которые вынудили Турцию пойти по этому пути в начале этого года — серьёзно пострадавшая экономика, граждане, уставшие от присутствия сирийцев, и надвигающаяся угроза того, что ещё один–два млн сирийцев хлынут в Турцию из сирийской провинции Идлиб, — не изменились.

Эксперт по миграции Вит Новотны из Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартиенса предположил, что перемещённые из Идлиба лица будут насильственно переселены в Турцию и присоединятся к вызванной Эрдоганом волне миллионов беженцев, прибывающих в Европу. Он предвидел нестабильность на Балканах сначала, когда волна прошла, затем всплеск преступности, как со стороны мигрантов, так и против них, и, наконец, государства ЕС, вовлечённые в ожесточённые политические дебаты о том, как реагировать.

«Наше население к этому не готово. Наш политический класс к этому не готов. Никто к этому не готов. Я надеюсь, что этот сценарий никогда не осуществится», — сказал он.

Пока эта угроза существует, Эрдоган держит ЕС на мушке. Вот почему миссия Имамоглу по интеграции примерно миллиона стамбульских мигрантов из Сирии, Ирака, Ирана и Афганистана и поддержке усилий других муниципалитетов, направленных на то же самое, так важна. Это могло бы спасти Европу от гоббсовской судьбы.

Подавляющее большинство беженцев в Турции живут в её крупных городах, во многих из которых НРП Имамоглу получила контроль на прошлогодних местных выборах, включая Анкару, Адану, Измир и Анталию, а также Стамбул. Если эти мэры НРП преуспеют в своих усилиях помочь сирийцам и другим беженцам интегрироваться и построить стабильную жизнь, это займёт большую долю пара из угрозы Эрдогана открыть ворота.

Это будет нелёгкая задача. Турки, как известно, питают некоторое предубеждение против арабов, что в последние несколько лет способствовало разжиганию связанной с экономикой враждебности по отношению к сирийцам. Это сыграло свою роль в результатах выборов, поскольку многие отвергли позицию ПСР в поддержку беженцев.

Позиция Имамоглу в поддержку интеграции, подробно изложенная в статье TPQ, знаменует собой явный сдвиг от позиции НРП в прошлом году, когда она добивалась анти-беженского голосования, несмотря на то, что баллотировалась на платформе единства и любви. Вскоре после своей большой победы в июньском повторном голосовании Имамоглу сказал, что беженцы были «тяжёлой травмой» для Стамбула, и поклялся: «Они не могут изменить цвет Стамбула бездумно». Несколько дней спустя жители городского района Кючюкчекмедже напали на сирийцев и разгромили сирийские предприятия в ответ на ложные слухи.

В то время я писал, что Имамоглу предал Стамбул, отказавшись от своих предвыборных обещаний разнообразия и социального единства. Теперь, по крайней мере на международном уровне, он поддерживает интеграцию. Тем не менее, недовольство турецких граждан по отношению к беженцам остаётся и может подорвать усилия беженцев осесть навсегда.

Кроме того, точно так же, как Эрдоган сдерживал попытки городов финансировать свои собственные меры по борьбе с коронавирусом, он, вероятно, принял бы аналогичный подход, если бы управляемые НРП города пошли ва-банк по интеграции беженцев.

Однако если эти города и мэры добьются успеха, мало кто из беженцев прислушается к призыву Анкары попытаться проникнуть в Европу. Сегодня это далеко от реальности.

«Мы не должны позволить Турции шантажировать нас, как она неоднократно пыталась», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью греческой газете Kathimerini в воскресенье.

Многие наблюдатели полагают, что Турция только приостановила свой толчок, чтобы использовать угрозу новой волны беженцев в большем количестве долларов ЕС из-за пандемии. Если это правда, то Эрдоган вполне может планировать возобновить свои усилия по шантажу беженцев, когда угроза общественному здоровью спадёт, а это может произойти через несколько недель.

Это делает интеграционные усилия Имамоглу и других крайне неотложными и важными.

Давид Лепеска