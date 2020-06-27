Европейцы более уязвимы к коронавирусу чем азиаты

Ранее ходило мнение, что азиаты в 5 раз более подвержены заражению коронавирусом. Новые исследования показали, что это не совсем верно. Самыми уязвимыми оказались европейцы, так как они до шести раз чаще страдают от потери вкуса и обоняния, чем другие народы. Также нередко появляются иные серьезные симптомы, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Когда вирус находился в пределах Китая, информации о проблемах с улавливанием запахов и ощущением вкуса не было. Она появилась, только когда вирус пробрался на территорию Европы. Медперсонал Европы подтвердил факт, что большинство пациентов с COVID-19не чувствуют запахи и вкусы. При этом, согласно статистике, для азиатов такие сложности свойственны только в 6-15% случаев. Исследование проводилось медиками из США и Польши. Отличия симптомов не могут быть связаны с вариативностью самого вируса. Скорее всего, причина кроется в генетике людей, которая существенно отличается в регионах мира. В рамках исследований было установлено, что слизистая оболочка носа для вируса – это как врата в организм человека. Через нос штамм пробирается в мозг и затем распространяется по всей нервной системе. Эта особенность коронавируса объясняет, почему в Европе эпидемия распространилась быстрее, чем в Поднебесной. Возможно, совсем скоро удастся побороть инфекцию. В Великобритании завершили разработку вакцины. Уже отобраны триста желающих для ее тестирования. Если первые тесты дадут положительный результат, то число добровольцев увеличат до 6 тысяч. Европа, Индия и США уже сделали заказ на миллионы единиц вакцины, хотя она еще полностью не готова. Первая партия выйдет объемом 2 миллиарда штук. Почти половина сразу уйдет Индии, которая особенно сейчас страдает от пандемии.