Депутаты Алтайского Заксобрания без споров приняли строительную версию закона компенсационном озеленении

На летней сессии АКЗС, которая состоялась 26 июня, помимо скандального голосования об ужесточении законодательства о выборах, живой интерес у депутатов вызвал еще один вопрос повестки. Речь идет об инициированном общественниками законопроекте «О компенсационном озеленении». В ходе жаркой дискуссии парламентарии указали разработчикам на его недостатки. Тем не менее его приняли практически единогласно, поскольку, как выразился вице-спикер АКЗС Сергей Серов, проект даст возможность получить хоть какую-то компенсацию за вырубленные деревья, в то время как сейчас жители края не видят и этого.

Докладчиком по данному вопросу выступил сам зампредседателя краевого парламента Сергей Серов, который вел сессию вместо спикера Александра Романенко. Он изложил анонсированную ранее ИА «Банкфакс» информацию об изменениях, касающихся компенсационного озеленения в случае, если насаждения на каком-либо участке были повреждены или уничтожены. Напомним, что в первой версии законопроекта указывалась конкретная цифра – в радиусе 300 м от места, где пострадали деревья, но теперь зона ограничивается целым кварталом. Второй неоднозначный момент касался сроков, в которые должно производиться озеленение. В первом чтении в законопроекте фигурировала формулировка «не позднее одного года со дня уничтожения или повреждения зеленых насаждений». Теперь же год отсчитывается либо с момента выявления факта уничтожения/повреждения насаждений, либо с момента введения в эксплуатацию капитального строения, ради возведения которого снесли деревья. Компенсационные высадки должны производить органы местного самоуправления в соответствии с правилами благоустройства за счет лиц, повредивших или уничтоживших насаждения. Проект уже рассматривали в первом чтении, и тогда он вызвал много нареканий со стороны депутатов, однако внесенные поправки склонили суть инициативы совсем не в ту сторону, на которой настаивали общественники.

На сей раз вопрос тоже стал одним из самых обсуждаемых. Так, представитель фракции «Справедливая Россия» Владислав Вакаев задался вопросом, как правоохранители будут проверять исполнение данных требований, а также обратил внимание на сроки данной компенсации. По его словам, в отношении одних закон будет работать сразу же, а другим могут давать послабления и отсрочки в связи с тем, что объект строительства, на месте которого были насаждения, еще не сдался. Вакаев считает, что процедура сдачи здания в эксплуатацию нередко затягивается, в результате о компенсационном озеленении могут забыть, и край потеряет насаждения. «Важно не только посадить, но и обеспечить за ними уход, чтобы все прижилось. Я опасаюсь, что мы можем получить ситуацию, когда вместо шикарных насаждений высадят непонятно что, и неизвестно с каким исходом. Мы не можем проголосовать против этих изменений, это достижение общественности. Но есть много очевидных проблем. Наверняка появятся места, которые потребуют корректировки закона», — заключил справделиворосс

В ответ ему вице-спикер парламента Сергей Серов парировал, что «в Барнауле вырубали неизвестно где и садили неизвестно что, а данный закон дает хоть что-то». «Хоть эту часть отбили, это уже хорошо», — заявил докладчик и пообещал, что в будущем обязательно будут вноситься изменения.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов в свою очередь заявил, что они настаивали не на двукратном, а на трех- или пятикратном возмещении вырубленных насаждений, если их нельзя осуществить в непосредственной близости от места рубок. Однако после доработки законопректа ко второму чтению от такой поправки отказались. «Мы считаем, что законопроект ко второму чтению стал лучше, многое уже учтено. Дождемся ответа прокуратуры, если двукратное увеличение пройдет, мы будем довольны», — подчеркнул он. Семенов также добавил, что муниципалитеты должны в короткие сроки разработать комплексные планы озеленения территорий, поскольку по данному проекту им предоставляется очень много полномочий, и муниципальные власти должны быть к этому готовы.

От фракции коммунистов слово взяла депутат Вероника Лапина. Она пояснила, что КПРФ настаивали на том, чтобы ТОС тоже принимали участие в данном процессе. Но фракция получила отказ от экспертно-правового управления, по мнению которого данная поправка приведет к излишней бюрократии. «ТОС тратят свои деньги на благоустройство и озеленение, поэтому с ними надо согласовывать. Люди должны иметь возможность представлять свои интересы. Называть это бюрократией нельзя. Бюрократия — это когда инвалид каждый год подтверждает справками, что у него нога не выросла. Тем более ТОСов не так много», — отметила Лапина важность участия граждан в формировании благоустроенной среды.

Серов отметил правоту коммунистки, но лишь отчасти. По мнению докладчика, органы муниципалитета действительно работают совместно ТОСами, но федеральное законодательство дает четкий функционал, который их разграничивает. Со слов Серова, именно поэтому заключение экспертно-правового управления было таким. После этого поправка КПРФ все был предложена на рассмотрение депутатам, но они ее отклонили. Далее последовала процедура голосования за сам законопроект. В результате 57 из 59 присутствующих на сессии парламентариев его поддержали, очевидно решив, что это хоть что-то.

После этого был принят еще ряд законопроектов, рассмотрение которых проходило без какого-либо обсуждения, но с длительным подсчетом голосов. Так, депутаты проголосовали за ужесточение требований к порядку увольнения госслужащих, утративших доверие, а также окончательно утвердили исполнения бюджета региона 2019 года. Кроме того, депутаты рассмотрели протест прокурора на закон об инвестиционной деятельности, который идет вразрез с федеральными требованиями, и изучили возможность предоставления правительству края права аннулировать договоры с регоператорами по вывозу ТКО в случае грубых нарушений с их стороны.

После обсуждения основной части повестки последовали короткие выступления, в ходе которых звучали поздравительные речи, слова в память о погибших от коронавируса врачах и отчеты о деятельности на округах. Напоследок Сергей Серов пожелал всем хороших отпусков, а также выразил надежду увидеть коллег в августе живыми и здоровыми. На этом сессия была завершена, и депутаты отправились на каникулы.