Главные новости Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на днях сообщил, что в больницы стало поступать больше больных с COVID-19. За последние сутки зарегистрирован очередной антирекорд по количеству заболевших. Выявлено 994 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее было выявлено 840 заболевших. Это означает, что началась вторая волна коронавируса. новости Украины тут.

За последние сутки самое большое количество заболевших было выявлено во Львовской области. Там обнаружено 204 случая заражения. В Одесской области выявлен 91 случай заражения. В Закарпатской области обнаружено 85 новых заболевших. На сайте myc.news можно ознакомиться с новостями Украины.

По словам премьер-министра причиной повышения заболеваемости стало несоблюдение карантинных ограничений. Медики и эпидемиологи страны утверждают, что люди стали легкомысленно относиться к запретам, перестали соблюдать все ограничения. Но власти не стремятся усилить эти ограничения и ответственность за их нарушение.в результате заболеваемость значительно возросла.

Премьер министр подчеркнул, что если необходимо сохранить экономику страны и закрыть Украину на продолжительный карантин, то придется придерживаться установленных ограничений. К таким ограничениям относятся медицинские маски, средства для дезинфекции рук и соблюдение дистанции. Шмыгаль попросил граждан со всей ответственностью отнестись к соблюдению этих ограничений.

Совсем недавно в нарушении ограничений уличили президента Украины Владимира Зеленского. Президент посещал кафе в Хмельницком вместе с другими политиками. Позже он совершил велопрогулку в компании украинских журналистов.

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