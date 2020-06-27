Два дополнительных нерабочих дня ждут татарстанцев в июле

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан напомнило, что в июле татарстанцев ждут два дополнительных нерабочих дня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пояснил минтруд РТ, 1 июля является днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ и официально считается нерабочим днем. Кроме того, 31 июля в Татарстане начинают праздновать Курбан-байрам — этот день также является нерабочим.

«Таким образом, в июле 2020 года при пятидневной рабочей неделе 1 и 31 июля являются днями отдыха. Продолжительность рабочего дня 30 июня не сокращается, так как этот день не является предпраздничным днем. Продолжительность рабочего дня 30 июля сокращается на один час», — отметили в ведомстве.

Ранее Роструд напомнил, что следующая рабочая неделя станет для россиян сокращенной в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ. 1 июля будет оплачиваться как выходной, то есть работающие в этот день граждане получат оплату в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, зарплата снижена не будет.