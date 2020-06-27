В России объяснили инвестиционную заинтересованность Джеффа Безоса в Ozon

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Cliff Owen/AP

Американская компания Amazon рассматривала с точки зрения участия единственную российскую компанию — Ozon. Об этом сообщил основной бенефициар ПАО АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Он отметил, что в онлайн-ритейлере были заинтересованы многие иностранные инвесторы. «Это уже говорит о том, что на радаре это очень важный актив», — цитирует Евтушенкова «Интерфакс».

В частности, Amazon показывал свой инвестиционный интерес к Ozon около полугода назад. Обсуждением инвестиций занимались гендиректор Александр Шульгин и CEO Amazon Джефф Безос.

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