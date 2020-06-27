Плюсы почасовой аренды автомобиля

Что такое прокат автомобилей знает каждый. Если с личным автомобилем возникли проблемы, то можно взять авто в прокат и передвигаться без лишних проблем. С обычной арендой все понятно. Достаточно выбрать подходящий автомобиль на сайте арендодателя, приехать в офис, заключить договор, оплатить аренду и уехать уже на автомобиле. Но все чаще в последнее время можно услышать слово каршеринг, и не все понимают что это такое. На сайте www.business-gazeta.ru можно получить информацию об аренде автомобиля.

Каршеринг это одна из форм аренды. При каршеринге оплата происходит почасово. Не всегда автомобиль нужен на длительный срок. Например, нужно забрать человека из больницы, аэропорта, поехать на важную встречу. И каршеринг в таких ситуациях является очень удобным сервисом. Он станет неплохой альтернативой такси или общественному транспорту. Но желательно иметь под рукой смартфон с установленным заранее приложением, потому что в большинстве случаев бронирование осуществляется через приложение в режиме онлайн.

При регистрации в приложении необходимо указать все свои данные. Большинство приложений требуют сканы документов и номер банковской карты. Деньги за аренду списываются потом автоматически. Некоторые фирмы предпочитают заключать договор в офисе.

Самым главным плюсом почасовой аренды является то, что оплачивается только то время, которое автомобиль находился у арендатора. Когда автомобиль нужен всего на пару часов это намного выгодней, чем посуточная аренда.

Еще одним большим плюсом является большой выбор автомобилей. Арендатор может выбирать среди огромного количества марок и классов автомобилей. Найдется автомобиль для любых целей. Неважно нужна ли бюджетная машина для поездки на дачу или дорогой автомобиль премиум класса для фотосессии, найти нужный вариант не составит труда.

Все организации гарантируют исправность автомобилей. Какое бы авто не выбрал арендатор, его техническое состояние будет хорошим. Если во время аренды автомобиль будет поврежден не по вине арендатора, то расходы по его ремонту лягут на фирму арендодателя. Но если будет иметь место вина арендатора, то он понесет материальную ответственность в соответствии с заключенным договором.