Макрон заявил о намерении посетить Россию в скором времени

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Макрон заявил о намерении посетить Россию в скором времени

Michel Euler/Pool via Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен посетить Россию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Доверительный диалог, начатый с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, продолжается», — написал он.

Французский лидер добавил, что общение продвигается вперед, и в скором времени он приедет в Россию.

В пятницу, 26 июня, состоялись переговоры Путина и Макрона по широкому ряду вопросов в формате видеоконференции.

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