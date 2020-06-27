В Среднеуральском монастыре напали на съемочную группу Ксении Собчак

Толпа людей избила двух человек и отняла видео с моментом нападения.

В Среднеуральском женском монастыре 27 июня совершено нападение на съемочную группу 38-летней телеведущей Ксении Собчак. Об этом журналистка рассказала в Телеграм-канале, а также опубликовала видео. Она пыталась попасть в монастырь, который контролирует отец Сергий (Романов), но съемочной группе там не были рады.

«Двое человек избиты. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова (документалиста, прим.ред). Полиция вызвана. Все съемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи», — сообщила телеведущая.

На днях журналистка отправилась в Екатеринбург, чтобы снять документальный фильм в рамках шоу «Осторожно, Собчак» о схиигумене Сергие, который выступил против РПЦ и обвинил их в связи с темными силами. Также он призывал народ не находиться на самоизоляции и не слушать власть, которая собирается вживить в людей «смертельные чипы». Над монахом-раскольником было принято решение провести церковный суд, который и собиралась снять Собчак, но в сам монастырь ее не пустили.

«Это очень важная история, общероссийская история, символичная история», — заявляла журналистка.

По словам Собчак, неизвестная толпа избила Филиппа, бывшего послушника монастыря. Телеведущая взяла брала у мужчины интервью о том, какие издевательства ему пришлось там пережить.

Два дня назад телеведущая рассказала, что сломала нос и получила сотрясение мозга. По ее словам, это произошло из-за неудачного падения. Журналистике уже сделали операцию, и она продолжила съемки. В ролике видно, что нос Ксении заклеен пластырями.