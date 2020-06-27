Явка на голосовании по Конституции достигла за два дня почти 20%

Явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию России за два дня составила 19,49%, передает ТАСС со ссылкой на слова председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

С 25 июня по всей стране началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию России.

Анна Зайкова

Что касается абсолютных цифр, то количество проголосовавших уже превысило 21 млн человек.

«Позади два дня голосования. По состоянию на утро 27 июня проголосовали (включая дистанционное голосование) 21 171 137 граждан, явка — 19,49%», — заявила Памфилова.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня. Основной день голосования — 1 июля, но жители РФ могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня.

Такое решение было принято в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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