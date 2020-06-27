Власти раскрыли результат теста спикера Алтайского Заксобрания фоне молчания диагнозе губернатора

Процесс голосования

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко, контактировавший с зараженным COVID-19 окружением губернатора Виктора Томенко, оказался здоров. Об этом заявили в пресс-службе парламента. В то же время официальной информации о «ковидном» статусе самого главы региона пока так и не поступало.

Ранее, в связи с наличием прямых контактов с окружением губернатора, Александр Романенко сдал тесты на коронавирус и ушел на самоизоляцию. Именно поэтому сессия 26 июня проходила под председательством вице-спикера Сергея Серова. В пресс-службе краевого парламента подчеркивали, что никаких симптомов заражения у Романенко нет. Как выяснилось теперь, оба теста, взятых у спикера, показали отрицательные результаты.

Андрей Ляпунов, начальник информационно-аналитического управления Алтайского Заксобрания Всем интересующимся журналистам. Председатель АЗКС Александр Романенко, находящийся в данный момент на самоизоляции, дважды сдавал тесты на коронавирус. Результаты обоих тестов отрицательные. Также отрицательные результаты показали тесты всей семьи руководителя краевого парламента.

Губернатор на прогулке

Стоит заметить, что до сих пор не было официальных заявлений о том, заражен или нет губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который 25 июня принял решение уйти на самоизоляцию. Решение было обусловлено тем, что у нескольких сотрудников, входящих в круг регулярного взаимодействия с главой региона, выявлен коронавирус. При этом состояние Виктора Томенко, контактировавшего с зараженными коллегами, на 25 июня было нормальным. На запрос ИА «Банкфакс» о «ковидном» статусе Томенко в управлении по делам губернатора и правительства Алтайского края сообщили, что предоставление подобного рода информации не входит в их компетенцию. Запрос передан в администрацию губернатора и правительства. Пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев также не смог ответить на этот вопрос. В региональном Роспотребнадзоре на запрос пока не дали ответа.

Стоит заметить, что Виктор Томенко, судя по публикациям на сайте краевого правительства, на самоизоляции ведет вполне активную жизнь. 27 июня пресс-служба сообщала о том, что глава региона вместе с женой принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. По его обращению члены избирательной комиссии приехали к нему домой. Виктор Томенко также призвал всех избирателей региона принять участие в общероссийском голосовании. В правительственном Telegram-канале «Ленина, 59» также появилось видео, на котором губернатор, находясь на самоизоляции, ранним утром занимается скандинавской ходьбой на «Трассе здоровья» в сосновом бору. Губернатор даже похвастал своими результатами – он прошел 11 км за полтора часа. «Занимаемся здоровьем, профилактируем всякие вирусы, не поддаемся сложной эпидемиологической обстановке в окружении и в окрестностях, и, где надо, выдерживаем дистанцию», — сказал он.

Тем временем источники редакции утверждают, что в «голубом доме» атмосфера остается напряженной, чиновники якобы массово сдали платные тесты. По имеющейся информации, эти настроения в том числе связаны с тем, что на официальном уровне говорится о сдерживании распространения инфекции, тогда как ковидная статистика в Алтайском крае не внушает оптимизма, а в зоне риска оказались первые лица региона. Ситуацию обостряет и то, что власть призывала жителей быть ответственными и использовать средства защиты, однако, как видно на фотографиях с многочисленных мероприятий, чиновники далеко не всегда соблюдали эти рекомендации.