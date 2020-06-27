Волинські прикордонники «на гарячому» піймали організатора каналу незаконної міграції в ЄС

Учора, 26 червня, поблизу села Римачі Любомльського району затримали організатора каналу незаконної міграції.

Провідника нелегалів заскочили «на гарячому» – під час спроби доставки в прикордоння та подальшого незаконного переправлення до Польщі двох громадян Шрі-Ланки. Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.

Наразі фігуранта справи у відповідності до ст. 208 КПКУ затримали, він очікує на оголошення підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

З метою встановлення всього кола причетних осіб та повної ліквідації каналу незаконної міграції тривають подальші оперативно-розшукові заходи та відповідні слідчі дії.