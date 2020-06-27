Автозапчасти для грузовых авто: как выбрать качественные?

Качество ремонта такой сложной техники, как грузовой автомобиль, зависит от используемых запчастей. Поэтому предпочтение отдают оригинальным изделиям от надежных производителей, интернет магазин http://b2b.rumotors.com/ реализует автозапчасти для грузовых автомобилей и спецтехники.

Особенности выбора запчастей

К выбору автозапчастей подходят ответственно, ведь от комплектующих механизмов зависит дальнейшая эксплуатация техники и безопасность движения. Следующие рекомендации помогут сделать правильный выбор:

• Изучите устройство техники, имеются ли в комплектации детали посторонних производителей.

• Отдавайте предпочтение оригинальным запчастям от производителя, имеющие сертификат качества.

• Наличие гарантийного срока, говорит о высоком качестве деталей.

• Дешевые запчасти, от плохо знакомых производителей, чаще всего бывают низкого качества. Не высокая стоимость запчастей объясняется минимальной обработкой запчастей или использованием плохого сырья. Поэтому не имея реальной информации о качестве изделий, от них лучше отказаться.

• Обращайте внимание на внешний вид и качество упаковки. Оригинальные запчасти должны быть упакованы в коробки с логотипом и голограммой производителя. Детали, хранящиеся в смазке должны быть упакованы в прочный пластик. На запчастях не должно быть визуальных дефектов – сколы, деформация, трещины.

Разновидности запчастей, что надо знать

Большинство автомобильных мастеров, предпочитают использовать оригинальные запчасти, их проще устанавливать, также всегда можно быть уверенным в качестве деталей. Для ремонта используют и другие типы запчастей, например, заводские детали. Автоконцерны часто устанавливают комплектующие узлы, изготовленные другими фирмами. Производители грузового транспорта часто приобретает только часть партии, остаток поступает на рынок под логотипом завода изготовителя. Официально запчасти не относят к оригинальной продукции, но они обладают нужным качеством. Приобретая заводские детали можно существенно сэкономить. Существуют аналоговые запчасти от посторонних изготовителей, добросовестный производитель, оснащает подобную продукцию сертификатом качества.