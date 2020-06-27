Минниханов: «Планируется ввести определенные послабления режима ограничений»

В Татарстане готовятся ввести новые послабления в режиме ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

По его словам, федеральный Роспотребнадзор проанализировал ситуацию с COVID-19 в республике и согласовал переход на второй этап снятия ограничений.

«В связи с этим планируется ввести определенные послабления режима ограничений. В режиме коронавируса мы умеем работать, но для это необходимо быть дисциплинированными, соблюдать все нормы и правила», — сказал Минниханов на совещании в Доме правительства.

Напомним, на сегодняшний день в Татарстане коронавирус был подтвержден у 4 431 человека. Вылечилось за весь период 3265 человек. На лечении остаются 1151 человек. 15 человек скончались.