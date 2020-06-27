Зарубежный эксперт назвал 7 полезных свойств ходьбы для здоровья

Всем известно, насколько полезны для здоровья физические нагрузки. Уже давно доказано, что движение — это жизнь. Не все люди могут заставить себя пойти в тренажерный зал или заняться физическими упражнениями дома. Им стоит заняться ходьбой — не обязательно скандинавской или спортивной. Достаточно будет ходить умеренным шагом.

Простая и доступная абсолютно всем ходьба может принести огромную пользу. Эксперты Гарвардской медицинской школы рассказывают, что такой вид физических нагрузок снижает риски развития некоторых форм рака, борется с ожирением и облегчает боль в суставах. Ходьба также повышает иммунитет.

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«Ходьба — это как лекарство», — считает доктор Томас Фриден, бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Он назвал 7 полезных для здоровья свойств обычной ходьбы.

Предотвращает ожирение

Ходьба подавляет гены, ответственные за развитие ожирение. Ученые из Гарварда изучили 32 гена, способствующих ожирению, у более чем 12 000 человек. Исследователи намеревались выяснить, как эти гены влияют на фактический вес. В ходе своей работы они с удивлением обнаружили, что влияние генов сокращалось вдвое, если люди ежедневно ходили по часу.

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

По данным Американской кардиологической ассоциации, ходьба в оживленном темпе в течение 150 минут в неделю снижает уровень холестерина в крови. Следовательно, препятствует развитию заболеваний сердца и сосудов.

Способствует долголетию

По оценкам AHA, каждый час быстрой ходьбы может увеличить продолжительность жизни некоторых людей на два часа.

Способствует быстрому излечению депрессии

Исследование австралийских ученых продемонстрировало, что упражнения средней интенсивности, такие как ходьба, улучшают качество жизни людей, ослабляя симптомы депрессии, особенно у женщин среднего возраста. С такой проблемой сталкиваются до 70 процентов представительниц прекрасного пола.Снижает риск развития рака молочной железы

Ходьба снижает риски заболеть раком груди. Но важно ходить хотя бы 7 часов в неделю, то есть, по часу в день. Исследование Американского онкологического общества показало, что у женщин, которые ходили семь или более часов в неделю, риск развития рака молочной железы был на 14 процентов меньше, нежели у тех, которые ходили три часа в неделю или и того меньше.

Облегчает боль в суставах

Ходьба поддерживает суставы, так как улучшается насыщение кислородом и питательными веществами.

«Если вы не ходите, суставы лишены животворной жидкости, которая может ускорить ухудшение», — объясняют ученые.Повышает иммунитет

В ходе исследования Harvard Health с участием свыше тысячи мужчин и женщин обнаружилось, что те, кто ходит не менее 20 минут в день пять дней в неделю, болеют на 43 процента меньше, чем те, кто ходьбе посвящает только один день недели. При этом если любители ходьбы заболевали, болезнь протекала в менее тяжелой форме.

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