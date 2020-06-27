Названо самое вредное мясо, которое приводит к ожирению и раку

Специалисты уверены, что для поддержания здоровья лучше полностью исключить из рациона свинину, так как этот продукт может стать причиной многих болезней, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Различные исследования показали, что в свинине содержится огромное количество жиров, слизи, гистаминов и опасных гормонов. Также имеются вещества, которые начинают гнить в кишечнике человека. Как итог, потребитель сталкивается с болезнями кожи, артритом, артрозом и даже гормональным дисбалансом.Ниже представлены некоторые факты, после прочтения которых определенно захочется уменьшить количество свинины в рационе. Из-за содержащихся в мясе гормонов роста у человека нарушается работа организма. Начинаются патологические процессы, среди которых ожирение и появление злокачественных или доброкачественных опухолей.

В свинине имеется гистамин – вещество, вызывающее аллергические реакции. Из-за него возможно обострение аппендикса, развитие фурункулеза, дерматита, экземы.

В свиной крови полно онкогенных агентов, они являются маркерами онкологических заболеваний.

Если есть свинину в состоянии стресса, лишние килограммы появляются за считанные дни.

По вредности свинина сопоставима с алкоголем и сигаретами, так как содержит канцерогены. Некоторые сведения имеются о канцерогенности половых гормонов животного. Мы же рекомендуем снизить употребление свиного мяса, полностью исключать его совсем не обязательно. Здесь стоит вспомнить поговорку, что даже яд в малых дозах полезен. Свинина пусть и имеет ряд серьезных недостатков, положительные качества у нее тоже присутствуют. Например, она способствует развитию кровяных клеток и улучшает обмен веществ за счет содержащихся витаминов и быстрому усвоению.