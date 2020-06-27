В магнитном поле Земли возникла аномалия, которую ученые не в состоянии объяснить

Когда Стюарт Грин, заведующий британской лабораторией, увидел аномалию, он сперва решил проверить информацию о скорости солнечного ветра. Удивительно, но в тот день не было никаких потоков, которые могли бы «взволновать» магнитное поле. Стюарт решил связаться со своими коллегами из других стран. Как оказалось, магнитная аномалия имела место не только над Великобританией, а, скорее, по всему миру.

Ученые, наладив связь друг с другом, стали придумывать различные теории, объясняющие произошедшее. Так, в физике случившееся явление называется «непрерывной пульсацией». Можно представить колыхающийся лист бумаги, на который кто-то дует. Солнечный ветер может оказывать похожее воздействие на магнитосферу. Однако, как было определено, солнечного ветра 23 июня не было.

Известно, что магнитное поле формируется в результате процессов в ядре. Следовательно, истинная причина колебаний может скрываться под землей. В ядре, по словам ученых, действительно что-то происходит. Например, в Сибири стремительно увеличивается температура. Обстановка накалилась до такой степени, что лес начал дымиться.

Пока что никто не может сказать, что именно происходит в ядре. Для изучения процессов нужен не только опыт, но и оборудование. Аномалия способна ухудшить состояние людей или стать причиной землетрясений.