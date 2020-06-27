В Омске скорая выбросила больного за гаражи

«Таких не только привязывать надо, а руки отрубать», заявила сотрудница больницы.

Работники скорой помощи в Омске отправили пациента валяться за гаражи, сообщает издание «Подъем». Он кричал и звал на помощь.

Мужчину нашли прохожие, после чего вызвали полицию и скорую помощь. «Увидели скорую у гаражей, потом, когда она уехала, услышала крик о помощи. На помойке в кустах лежал человек лицом вниз», — рассказала очевидица.

У мужчины была забинтована нога, самостоятельно передвигаться он не мог. Одежда была чистой, неприятного запаха не было, говорят очевидцы Также на нем были надеты памперс и медицинский катетер. Руки у мужчины были поранены.

Позвонив в скорую помощь, нашедшие пациента были шокированы заявлением медиков. Те уверяли что мужчина буйный, что он бегал по больнице в состоянии алкогольного опьянения.

«Как он мог это делать? он даже не может самостоятельно передвигаться, — задали вопрос очевидцы.

В разговоре сотрудница больницы кричала,« что он им не нужен, что это бомж, его все равно выбросят, что таких не только привязывать надо, а руки отрубать».

Приехавшие все таки на место врачи скорой помощи, установили что у мужчины гангрена. Участковый сделал замечание врачам, попросил найти родственников мужчины. Очевидцы написали заявление в полицию.

В министерстве здравоохранения Омской области заявили, что ситуация находится на контроле у областного министра здравоохранения Ирины Солдатовой. Пресс-секретарь омского минздрава Галина Назарова заявила, что обнаруженный за гаражами Николай Петров не имеет постоянного места жительства и за июнь дважды сбегал из больниц.

«Был доставлен на данное место [за гаражи] сотрудниками больницы, так как называл его своим домом. Вел себя агрессивно, пребывать в лечебном учреждении дальше отказывался. Благодаря неравнодушным омичам вновь доставлен в больницу, пояснить ничего не может, так как находится в состоянии опьянения. Решается вопрос о помещении его в приют. Однако из-за теплого времени года нет уверенности, что он задержится там надолго», — заявила Назарова.

Напомним, что в апреле 2020 года в Кировской области избили фельдшера скорой помощи, приехавшего брать анализы на коронавирус.

В феврале 2020 года в Березниках Пермского края сотрудники бригады скорой помощи волокли больного по грязи. В марте за этот инцидент был уволен главврач станции скорой помощи.