В Швеции у граждан турецкого происхождения зафиксирован самый высокий уровень заболевания COVID-19

Согласно отчёту Агентства общественного здравоохранения Швеции, самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом среди этнических групп в стране зафиксирован у шведских граждан турецкого происхождения.

Надо сказать, что в отчёте, в котором указываются случаи COVID-19, диагностированные в период с 13 марта по 7 мая, говорится, что у 389 человек, родившихся в Турции, выявлен положительный результат на вирус, что составляет 753 из каждых 100 тыс. человек. Уровень среди уроженцев Швеции зафиксировался на отметке 189 на каждые 100 тыс. человек, указывает Duvar.

Издание отмечает, что в Швеции проживает более 100 тыс. граждан турецкого происхождения. Вместе с тем уровень смертности оказался самым высоким среди жителей Финляндии — 145 смертей на 100 тыс. человек, в то время как уровень смертности среди уроженцев Турции является ниже — 97 смертей на 100 тыс. человек.