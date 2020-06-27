Губернатор Томенко вместе с женой проголосовал на дому по поправкам в Конституцию

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который в настоящее время находится на самоизоляции, принял участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Свой голос он отдал прямо на дому.
Губернатор принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
altairegion22.ru
«Поскольку губернатор находится на самоизоляции, члены участковой избирательной комиссии по обращению Виктора Томенко приехали к нему домой. Голосование состоялось с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Губернатор поблагодарил членов УИК за то, что они помогли ему проголосовать на режиме самоизоляции», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Также Виктор Томенко призвал всех избирателей региона принять участие в общероссийском голосовании.
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