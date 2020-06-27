41 новый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Татарстане

41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован в Татарстане. Все они являются контактными. Об этом сообщает региональный оперштаб.

12 человек были госпитализированы, 29 больных получают лечение на дому. Больше всего новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано за сутки в Казани — 18 человек. Еще 10 — в Набережных Челнах, по одному — в Алексеевском, Высокогорском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Нурлатском, Пестречинском, Тюлячинском районах, по два — в Лаишевском и Нижнекамском.

В возрасте до 18 лет заболел 1 человек, от 18 до 30 лет — пятеро, от 30 до 50 лет — 15, от 50 до 60 лет — 11, от 60 до 70 лет — еще пятеро, от 70 до 80 — трое, от 80 до 90 — 1 человек.

Всего диагноз был подтвержден у 4 431 человека. Вылечилось за весь период 3265 человек, в том числе 50 за минувшие сутки. На лечении остаются 1151 человек. Летальных исходов — 11.