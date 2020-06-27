В Конгрессе США одобрили идею создать новый штат

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AP

Большинство членов палаты представителей поддержали законопроект о предоставлении столице США Вашингтону статус отдельного штата, передает телеканал CNN.

Одобрили проект 232 конгрессмена, а высказались против — 180. В основном поддерживали идею демократы, а были против нее представители Республиканской партии.

В настоящее время с административной точки зрения Вашингтон считается федеральным округом Колумбия, который не входит ни в один из штатов. Автор законопроекта — представительница Демократической партии Элеонор Холмс Нортон — утверждает, что формирования отдельного штата имеет политическое и демографическое обоснование.

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