Меркель призвала задуматься о мире без лидерства США

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Steffen Kugler/Reuters

Германский канцлер Ангела Меркель заявила, что страны Европы должны задуматься о своей роли на планете, где США больше не стремится играть роль мирового лидера, передает The Guardian.

«Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, мы должны серьезно задуматься над этим», — сказала канцлер.

Ее слова стали ответом на решение Трампа сократить численность военного контингента НАТО на территории ФРГ, так как, по его мнению, Германия недостаточно тратит средств на оборону в рамках альянса.

В связи с этим Меркель также добавила, что ФРГ продолжит усилия по наращиванию собственного военного потенциала.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о переброске из ФРГ в Польшу на постоянную дислокацию 2 тыс. солдат НАТО и 30 самолетов F-16.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Польше разместят не одну, а две тысячи солдат НАТО на постоянной основе

— Косачев: наращивание сил НАТО у границ с Россией приведет к ответным действиям

— В МИД РФ отреагировали на переброску войск НАТО на территорию Польши

Источник