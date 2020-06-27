Как мстят знаки Зодиака: Рыбы превращаются в пираний, Весы наказывают молчанием

Прощать или мстить? Вот в чем вопрос!

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 6 мин. Просмотров 4 Опубликовано 27.06.2020

Как нам стоит вести себя, когда кто-то причиняет боль, – прощать или мстить?

В зависимости от доминирующих качеств знака Зодиака, можно предположить, собирается ли человек отплатить сразу, подаст ли месть в холодном виде спустя время или отпустит ситуацию и пойдет своей дорогой дальше.

Овен наносит удар сразу же

Овном правит планета Марс, поэтому представители этого знака не станут долго думать и сразу же отреагируют на любое оскорбление. Раненый Овен – это самый опасный человек, с которым вы только можете иметь дело.

Его темперамент и умение просто убивать словами могут свести с ума даже самых закаленных людей. Также они способны от слов быстро перейти к действиям: то есть начать крушить все вокруг или даже ударить обидчика. Они никогда не составляют плана своей мести, и очень хорошо, что они быстро остывают.

Телец никогда ничего не забывает

Представители этого знака никогда ничего не забывают, не говоря уже о тех вещах, которые причинили им боль, разочаровали или рассердили. Но, конечно, хорошо, что они хотя бы пытаются скрывать от других, насколько неконтролируемыми людьми могут быть.

Моментальная месть не в их стиле – они наблюдают и ждут момента, когда их противник окажется в наиболее слабой позиции. Человек, которому они отомстили, больше никогда не сможет вернуть их доверия и навеки вечные перейдет в их «черный список».

Близнецы непредсказуемы

Люди, рожденные под этим созвездием, совершенно непредсказуемы, даже для самих себя. Если вы обидите их или кого-то из их близких людей, опорочите и оклевещете те вещи, которые являются для них дорогими и святыми, они разработают самый зловещий план в мире – как в фильмах о психопатах.

Однако к моменту исполнения мести они, скорее всего, поменяют свое отношение – возможно пойдут дальше по жизни, займутся каким-то более интересными вещами, перестанут злиться или просто вычеркнут вас из своей жизни. С другой стороны, они могут объявить безжалостную войну соседу только из-за того, что он случайно поцарапал их машину.

Рак может быть безжалостным

Представители этого знака относятся к числу тех, кто все время старается отомстить или, по крайней мере, думает об этом. Спусковым крючком для их мести может стать что угодно – потому что они в своем воображении постоянно рисуют картины о том, как их якобы сильно обидели те или иные люди.

Не пытайтесь найти причину их «вендетты», лучше просто смириться и принять это как должное, так как в гневном состоянии духа Ракам редко удается сохранить здравый смысл. Несмотря на то, что представители этого знака обладают большими сердцами, их месть действительно может быть ужасной.

Месть Льва подобна цунами

Люди, родившиеся под этим знаком, в первую очередь, являются благородными и гордыми людьми, но именно эти качества заставляют их очень быстро разочаровываться в других людях. Даже малейшее оскорбление будет еще долго обжигать их ум и сердце.

Своему обидчику они не дадут спать по ночам, и он не сможет отделаться никакими извинениями. Они вымещают свою ненависть всеми возможными способами – словами, действиями, грязными уловками – неважно как, но они должны дать выход своей ярости наружу.

Другими словами, нет никаких шансов, что Лев простит того, кто действительно причинил ему боль, и на дружбу этот человек может уже не рассчитывать.

Девы не мстят, они унижают

Представители этого знака известны тем, что после нанесенного им оскорбления не мстят, а проявляют свое негативное отношение несколько по-другому, демонстрируя при этом не меньшее упорство.

Когда они чувствуют боль, они разыгрывают карту эмоций. Девы – это возвышенные существа, поэтому их главная цель – заставить обидчика почувствовать себя несчастным. Он должен начать плакать, чувствовать стыд – в общем, это всегда тихая месть, которая не привлекает внимание окружающих.

Весы наказывают молчанием

Весы – это знак праведников, их кармический долг – найти справедливость. С другой стороны, они любят драматизм, и конфликтные ситуации они обычно обостряют до того момента, пока не начинается настоящая война.

Их излюбленная тактика – холодное, тотальное игнорирование. Такое поведение может продолжаться годами, и если человек, который довел их до бешенства, спросит «почему?», они, состроив совершенно невинное выражение лица, ответят, что не знают, о чем идет речь.

Тем не менее, если их обидчик проявляет достаточную настойчивость и льстивость, Весы дают возможность ему искупить вину – но при этом они жаждут истинного раскаяния.

От мести Скорпиона можно только убежать

Если вы чем-то глубоко оскорбили или обидели представителя этого знака, вам лучше сменить работу, место жительства или еще лучше – континент. Дело в том, что они настоящие чемпионы по мести.

Скорпионы не умеют прощать, их месть всегда хорошо продумана, и, что самое страшное, у нее нет конца – они продолжают изливать свой яд всякий раз, когда пересекаются с теми, кто причинил им боль.

Стрелец скорее жалеет, чем ненавидит

Что касается представителей этого знака, то обычно конфликтные ситуации с ними проходят без кровопролития. Все дело в том, что легкий характер Стрельца позволяет ему ничего не принимать на свой счет – так ему легче жить.

Поэтому к своим обидчикам Стрельцы испытывают не ненависть, а скорее даже жалость. Однако их врагу придется совсем несладко, если проснется мстительная часть их натуры – в таком случае Стрельцы действуют быстро и бьют больно.

Для Козерога месть – холодное блюдо

Если представители этого знака решают отомстить, они делают это по всем правилам, постепенно, методично, с минимумом эмоций. К тому времени, когда они начинают действовать, жгучее чувство ненависти сходит на нет, уступая место чувство горечи и отрешенности.

Тогда они превращаются в могущественных врагов, полностью уверенных в том, что они делают – вы виновны, и теперь вы заплатите. Мстят они изящно и хладнокровно, словно бы поднявшись над ситуацией. А прощают они с большим трудом.

Водолей мстит редко

Представители этого знака не любят мстить. Они склонны эмоционально дистанцироваться от конфликтных ситуаций, а также ограничивать проблему, чтобы исключить ее влияние на другие стороны их жизни. И у них это довольно хорошо получается.

Если они все же решают отомстить, то ведут себя как дети – громко и шумно. После чего они стирают этого неприятного для себя человека из своей жизни навсегда.

Рыбы превращаются в пираний

Многие даже не могут себе это представить, но нежные представители этого знака способны превратиться в пираний, если им сделали настолько больно, что они решают отомстить.

Их разочарование может оказаться таким сильным, что они начинают рисовать в своем уме действительно сумасшедшие сценарии, представляя себе полный крах своего врага и даже его смерть. Их тактика – принижение и высмеивание того, кто причинил им боль. Их месть не логичная, а, в первую очередь, эмоциональная.

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