Динамика коронавируса на 27 июня

За последние сутки в России выявлено 6 852 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни.

Россия

6 852 новых заражений за сутки

9 200 человек за сутки выздоровело

188 за сутки умерло

627 646 зараженных за все время

225 325 зараженных на данную минуту

8 969 человек умерло за все время

На 2 536 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 1,12%)

Москва

750 новых заражений

1 852 человек за сутки выздоровело

20 за сутки умер

219 354 зараженных за все время

69 597 зараженных на данную минуту

3 714 человек умерло за все время

На 1 122 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 1,61%)

США

(по данным на 26 июня)

49 604 новых заражений

13 033 человек за сутки выздоровело

945 за сутки умерло

2 552 956 зараженных за все время

1 356 613 зараженных на данную минуту

127 640 человек умерло за все время

На 35 626 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,6%)

Даллас

Италия

(по данным на 26 июня)

255 новых заражений

890 человек за сутки выздоровело

30 за сутки умерло

239 961 зараженных за все время

17 638 зараженных на данную минуту

34 708 человек умерло за все время

На 665 человека уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 3,77%)

Украина

(по данным на 26 июня)

1 109 новых заражений

541 за сутки выздоровело

19 за сутки умерло

41 117 зараженных за все время

21 732 зараженных на данную минуту

1 086 человек умерло за все время

На 549 человека выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,52%)

Белоруссия

(по данным на 26 июня)

331 новых заражений,

1 241 за сутки выздоровело,

6 за сутки умерло

60 713 зараженных за все время,

17 651 заражено на момент времени

373 человек умерло за все время.

На 916 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 5,18%)

Молдова

(по данным на 26 июня)

323 новых заражений

166 за сутки выздоровело

13 за сутки умерло

15 776 зараженных за все время

6 496 зараженных на данную минуту

515 человек умерло за все время

На 144 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,21%)

Кишинев

Армения

(по данным на 26 июня)

759 новых заражений

814 за сутки выздоровело

13 за сутки умерло

23 247 зараженных за все время

10 688 зараженных на данную минуту

410 человек умерло за все время

На 68 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,63%)

Казахстан

(данные на 26 июня)

465 новых заражений

328 за сутки выздоровело

10 за сутки умерло

20 319 зараженных за все время

7 621 зараженных на данную минуту

150 человек умерло за все время

На 127 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,66%)

Узбекистан

(данные на 26 июня)

250 новых заражений

161 за сутки выздоровело

0 за сутки умерло

7 490 зараженных за все время

2 432 зараженных на данную минуту

20 человек умерло за все время

На 89 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 3,65%)

России необходимо произвести порядка 70 миллионов доз вакцины для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу у населения. Об этом сообщил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов;

—

Напомним, что накануне Билл Гейтс выразил сомнение, что вакцина от коронавируса будет эффективной;

—

Медработники, помогающие больным COVID-19, будут получать специальные выплаты еще в течение двух месяцев. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин;

—

США получили не просто вторую волну, а самый пиковый день за все время коронавируса. Последовательность событий: 25 мая — убийство Джорджа Флойда,

6 июня (спустя 12 дней после первых беспорядков) — первый мощный всплеск заражений (42.757 человек),

5-12 июня — неделя самых массовых беспорядков,

19-26 июня — полноценная вторая волна

То есть между самыми массовыми беспорядками в большинстве штатов и вчерашним пиком заражений прошло как раз около двух недель, это время инкубации коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения с тревогой сообщила о второй волне заболеваний COVID-19 в Европе.