В Турции запретили публикацию рекламы в газете Evrensel на рекордные 45 дней

«45-дневный запрет, выданный Evrensel, является самым длинным из когда-либо предписываемых. Наказывать газету за статью, которую обозреватель написал исходя из своего собственного мнения, неправомерно по закону», — цитирует Duvar адвоката Evrensel Деврима Авджи.

Авджи отметил, указывая на предыдущие запреты, наложенные на газету, что Evrensel «явно столкнулась с враждебным отношением».

Издание пишет, что первоначально президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и директор по коммуникациям Фахреттин Алтун подали судебный иск в связи с публикацией статьи по обвинению в «стремлении подорвать конституционный порядок посредством сообщений о государственном перевороте».

В свою защиту газета Evrensel заявила, что в колонке, написанной Рагипом Зараколу, просто даётся краткое резюме политической истории Турции, появления и ухода политических администраций и коалиций, которые они сформировали, чтобы остаться у власти.

Газета пояснила со ссылкой на многочисленные прецеденты Кассационного суда, Конституционного суда и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что эта статья является законной, поскольку защищена свободой выражения мнений и критики.