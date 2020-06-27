Полная инвалидизация бийские врачи обеспокоены ростом числа молодых антипрививочников

Врачи Бийска обращают внимание, что все большее число молодых родителей отказываются ставить прививки младенцам от опасных и легко распространяющихся заболеваний. Как сообщает «Бийское телевидение», это вызвано широким распространением в Сети движения антипрививочников.

Источник сообщает, что жители Бийска массово отказываются ставить прививки детям. Причем речь идет не только о сезонной вакцинации от гриппа, а о более серьезных высокоинфекционных заболеваниях. Пока детские сады и школы не запрещают посещать занятия детям без прививок, однако в период гриппозного карантина такое возможно. Кроме того, отказать могут и при поездке в международные оздоровительные лагеря.

Однако врачи Бийска отмечают, что молодые родители отказываются прививать своих детей даже от туберкулеза, хотя заболевание в городе достаточно распространено. «Мы создаем прослойку непривытых людей. Когда все-таки вспыхнут инфекции кори, краснухи, паротита, полиомиелита, то будут серьезные осложнения. Если посмотреть инфекционные болезни, и какие раньше были осложнения этих болезней, то это просто страшно. Это полная инвалидизация», — сказала главврач детский поликлиники Бийска № 2 Ольга Марушкевич.

Медики боятся вспышек таких заболеваний, поскольку они передаются воздушно-капельным путем и очень заразны. Более того, из-за имеющегося дефицита кадров в бийских медучреждениях справиться с ними будет проблематично. Специалисты полагают, что молодые родители отказываются от прививок, полагаясь на непроверенную информацию в Интернете.

Отметим, что в последние годы в Сети действительно набирает популярность движение антипрививочников, причем во всем мире. Некоторые люди полагают, что вакцинация от серьезных заболеваний не действует и, более того, пагубно влияет на здоровье детей. В некоторых случаях сторонники движения говорят о теориях заговора и мистификациях. Якобы с помощью прививок, к примеру, от кори, некие силы, вроде тайного правительства, оккультных объединений или инопланетян хотят установить тотальный контроль над людьми. При этом известны случаи, когда антипрививочники умирали из-за болезней, от которых отказались поставить вакцину.