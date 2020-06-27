В Казани восстановили в работе тренера детей-дзюдоистов — они записали обращение к Путину

В Казани восстановили в работе тренера республиканской спортивной школы олимпийского резерва «Центр дзюдо „Батыр“» Артура Серазетдинова. Ранее руководство спортшколы уволило специалиста.

Как сообщили родители детей-дзюдоистов, суд встал на сторону Серазетдинова.

Ранее родители и сами ученики, не согласившись с позицией директора школы, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили восстановить на работе Серазетдинова. Ролик появился на YouTube.

Авторы обращения отметили, что их дети под руководством Серазетдинова добились хороших результатов и становились чемпионами Татарстана и Поволжья, а в будущем могли войти в состав олимпийской сборной.

«Однако из-за личных неприязненных отношений со стороны директора „Батыра“ наш наставник был незаконно уволен из тренерского штаба и наши дети сейчас лишаются спортивного будущего», — сказала женщина на видео.

Сам тренер также заявил, что его уволили незаконно. «Теперь 60 детей остались на улице», — указал Серазетдинов.

Судя по данным из открытых источников, специалист работал в спортшколе с 2017 года, имеет звание мастера спорта. Он указан в разделе «Наши тренеры» на сайте татарстанской федерации дзюдо.