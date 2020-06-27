Ставропольская журналистка пожаловалась на прессинг силовиков Карачаево-Черкесии

Обратить внимание карачаево-черкесских прокуроров удалось только после поднятой в СМИ шумихе вокруг истории с журналисткой.

В резонансную историю с журналисткой и преподавателем вуза в Ставрополье Анной Дарган оказались втянуты общественность и правоохранительные органы двух регионов – КЧР и Ставрополья.

В дом к инвалиду-колясочнику 15 июня нагрянули силовики из соседней Карачаево-Черкесии, изъяв в ходе обыска всю компьютерную технику, телефон и даже сим-карту. Они заявили, что якобы с ее IP адреса размещали статьи в Instagram-паблике «Политика 09», которые полицейские назвали клеветническими, поскольку сообщали о высокой смертности от коронавируса, проблемах с медицинской помощью в республике, одним словом критиковали власти за тяжелую ситуацию из-за коронавируса. Однако доказательств нет — все строится на одних предположениях, сообщила журналистка.

Анна Дарган категорически отрицает, что имеет хоть какое-то отношение к интернет-группе, не говоря уже о том, чтобы ее администрировать. Но это не остановило бойцов, которые забрав все, ушли. Никакие просьбы не забирать технику, потому что ее единственная возможность зарабатывать на жизнь, на них не подействовали.

История получила огласку благодаря СМИ, тем более, что Анну хорошо знают не только в журналистском сообществе Ставрополья, но и чиновники, и общественные организации. Она инвалид с детства. По словам знающих ее, женщина упорная и целеустремленная – никогда не жаловалась на судьбу, не опускала руки, а училась, писала статьи, преподавала в вузе, занималась общественной работой. Теперь без своих гаджетов Анна как без рук. Да и не только она, но и люди с ограниченными возможностями, которым она помогала осваивать технические программы.

Как сообщил сегодня «Блокнот Ставрополь», историей со ставропольской журналисткой заинтересовалась прокуратура КЧР. Надзорное ведомство инициировало проверку.

«По результатам проверки, при наличии оснований, органами прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении республиканской прокуратуры.