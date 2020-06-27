Опрос: Партия Бабаджана получила 5,3% поддержки

Ещё одна политическая группа, созданная экс-министром иностранных дел Ахметом Давутоглу, «Партия будущего» получила бы 3,7% голосов, если бы выборы состоялись в ближайшее время, говорится в опросе Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, сообщает Cumhuriyet. В период с 8 по 14 июня было опрошено 1 тыс. 248 человек по телефону.

Издание напоминает, что Бабаджан и Давутоглу сформировали политические партии в период за последние 12 месяцев, чтобы соперничать с правящей Партией справедливости и развития Эрдогана (ПСР), которая, по их словам, потеряла свои демократические полномочия после введения исполнительной власти президентская система в 2018 году.

Согласно тому же опросу, ПСР наберёт 31% голосов. Эта доля была рассчитана путём исключения неопределившихся избирателей. Напомним, что ПСР набрала 43% голосов на всеобщих выборах в 2018 году. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) имеет поддержку 21,2% избирателей, показал опрос.