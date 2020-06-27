Заворотнюк была здорова до беременности

Онкологическое заболевание Анастасии Заворотнюк потрясло поклонников актрисы. Многие начали гадать, что же повлияло на развитие рака головного мозга. Самыми популярными были версии о пагубных последствиях лечения стволовыми клетками и ЭКО.

Состояние здоровья Заворотнюк на 27 июня, новости сегодняДрузья артистки рассказали о пройденном ею полном обследовании за год до беременности. Тогда Анастасия Заворотнюк, готовясь к гормональной терапии, прошла и процедуру МРТ.

«Она прошла всех врачей, делала в том числе и МРТ головного мозга. Никаких опухолей у Насти на тот момент не было обнаружено. Болезнь была выявлена только после родов», — заметили в близком окружении актрисы.

В сентябре 2019 года СМИ опубликовали данные о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее злокачественную опухоль мозга. Позже сообщалось, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь Анастасии рассказала о состоянии матери.

Отметим, что в июне СМИ сообщили о возможном возвращении артистки к работе в театре и в кино. По информации источника, тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.