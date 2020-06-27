Препарат «Авифавир» доказал свою эффективность

Почти 80 пациентов были выписаны из больниц Кировской области после лечения от коронавирусной инфекции с помощью препарата «Авифавир», заявил первый заместитель председателя областного правительства Дмитрий Курдюмов, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«На сегодняшний день препарат получили уже более 300 пациентов. Из их числа порядка 80 человек имеют дважды отрицательный результат на COVID-19 и выписаны из инфекционных госпиталей», — сообщил Курдюмов.

Партия нового лекарства поступила в регион 11 июня. Кировская область одной из первых получила препарат. «Авифавир» применяют только в больницах под наблюдением врачей. Для лечения в домашних условиях препарат не доступен.

Новое лекарство, обладающее прямым противовирусным действием, назначают пациентам со средней и тяжелой степенью тяжести течения болезни. Как и многие лекарства «Авифавир» имеет противопоказания для применения, но кировские врачи отмечают, что пациенты хорошо переносят новый препарат.

Заместитель главрача Кировской инфекционной клинической больницы Ольга Ежова отметила, что препарат спас жизнь одному из пациентов. Молодой человек находился в реанимации, но после лечения «Авифавиром» он выздоровел и сейчас уже выписан из больницы.

Свежие новости о препарате «Авифавир»Россия обеспечила себя полной линейкой препаратов для лечения коронавирусной инфекции — их можно применять при легком, среднем и тяжелом течении заболевания. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Глава РФПИ назвал три препарата, которые удалось разработать, провести клинические исследования и запустить в производство в нашей стране в кратчайшие сроки.

«Мы одни из первых, кто начал активно развивать исследования по поиску лекарств против COVID-19. Авифавир стал первым противовирусным препаратом против нового вируса, зарегистрированным в России и мире, — сказал Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24″. — Препарат признан золотым стандартом, и сейчас многие обращаются к нам, чтобы начать его производство в партнерстве с нами. Индия уже одобрила его применение. В Турции в идет процесс регистрации, это займет две недели».

Препарат блокирует размножение вируса в организме человека. Благодаря его применению удается добиться быстрой элиминации вируса до возникновения тяжелой воспалительной реакции — «цитокинового шторма», облегчить течение болезни и ускорить выздоровление.

Купить препарат в аптеках России не получится, так как он будет выдаваться нуждающимся в лечении бесплатно.