27 июня отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Елисей Гречкосей отмечается 27 июня 2020 года (по старому стилю – 14 июня). В православном календаре это дата почтения памяти пророка Елисея. Название «Гречкосей» праздник в народе получил за то, что в эту пору продолжается посев гречихи.

Елисей, также известный под именем Элиша, жил в X–IX веках до Рождества Христова. При его рождении случилось первое пророческое чудо. В Силоме стоял идол в виде коровы из чистого золота, который издал крик в момент появления на свет мальчика.

Родным городом будущего пророка был Авел-Мехол, который располагался на севере Иордании. Его отец был безбедным пахарем. Сын с ранних лет помогал ему трудиться в поле. Когда Елисей уже был в совершеннолетнем возрасте, к нему пришел пророк Илия и предложил стать его учеником. Ни минуты не раздумывая, юноша простился с семьей и последовал за пророком. Когда пришел час Илие вознестись на небо, он снял с себя милоть (верхнюю одежду) и накинул на плечи Елисея. Так он передал ему свой дар предсказания. С тех пор Елисей стал не только пророком, а и чудотворцем.

Многие уважали его за бесстрашие, с которым он пророчествовал и демонстрировал невежество идолопоклонников, невзирая на то, кто они – простые люди или великие цари и полководцы. Тем же, кто просил его помощи с именем Господа, он всегда помогал. Елисей совершил немало чудес. Он излечил воду в Иерихонском источнике, умножил елей по просьбе нищенствующей вдовы, смог воскресить смертельно больного ребенка, не дал умереть от жажды израильским и иудейским войскам, которые сражались в пустыне против семитских племен.

Елисей умер в 30-х годах IX века. Он прожил почти 100 лет, из которых более 60 был пророком и чудотворцем.

Какой церковный праздник сегодня, 27.06.2020По церковному календарю 27 июня поминают святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, жившего в IX веке.

Родился будущий святитель в богатой семье на Сицилии. Постриг он принял в молодости в обители на острове Хиос. Мефодий в период царствования Льва Армянина (813-820) занимал при Патриархе Никифоре высокую должность.

Когда император назвал почитание икон идолопоклонством, Патриарх Никифор пытался противостоять ему. За это Лев Армянин Патриарха сверг с престола. Мефодия, который в это время был с поручениями в Риме, а вернувшись, выступил против иконоборчества, заключили в тюрьму.

Освободил его из заключения император Феофил (829-842), тоже иконоборец, но ценивший образование и опыт Святого в церковных и гражданских делах.

Но Мефодий, получив свободу, возобновил борьбу, и его как идолопоклонника, жестоко избив, сослали на отдаленный остров, где он оставался в заключении семь лет. Императрица Феодора, придя к власти, освободила всех гонимых за почитание икон.

Мефодий, избранный Патриархом Константинопольским, созвал Собор, восстановивший иконопочитание, и постановил праздновать Торжество Православия ежегодно в первое воскресенье Великого поста.

Последние годы жизни Патриарха прошли мирно. Он много трудился, мудро управлял своей паствой и Церковью, восстанавливал храмы, разрушенные еретиками, собирал святыни, уничтоженные иконоборцами и так далее. Скончался святитель в 846 году.