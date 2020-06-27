Карантин в Новосибирске решено продлить

Правительство Новосибирской области продлит режим ограничения и самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Количество новых случаев заболевших стабильно, поэтому иного решения власти региона не видели на горизонте.

Карантин в Новосибирске, до какого числа продлили«Мы продлим после 30 июня ряд ограничений, и режим повышенной готовности продлится с 1 июля этого года», — заявил губернатор области Андрей Травников на встрече с журналистами в четверг, 25 июня.

Как долго продлятся противовирусные меры, он не уточнил.

Режим самоизоляции и ограничений ввели в регионе в конце марта из-за эпидемии коронавируса. Новосибирцам рекомендовано оставаться дома и выходить на улицу только на работу, в магазин за продуктами, больницу, для выгула домашних животных.

Со временем в области разрешили работать некоторым предприятиям, заниматься спортом на улице.

Сколько заболевших в Новосибирской области

В Новосибирской области выявили ещё 102 случая коронавируса; скончались четыре человека.

По состоянию на 26 июня, в Новосибирской области зарегистрировано 5458 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 102 новых случая.

Также в штабе сообщили ещё о четырёх летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались мужчины в возрасте 58 и 82 лет и женщины в возрасте 58 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 82 человека.