В Кремле приняли решение по поводу амнистии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не ведутся обсуждения во возможности амнистии осужденных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Амнистия в 2020 году, последние новости«Нет, таких обсуждений нет», — сказал Песков.Ранее, в декабре 2019 года, члены Совета по правам человека озвучили предложения по амнистии.Большинство депутатов Мосгордумы на онлайн-голосовании в конце мая не поддержали проект об амнистии осужденных в связи с 75-летием Победы.Последняя амнистия в России была объявлена пять лет назад. Многие россияне поддержали идею о том, чтобы в 2020 году была проведена очередная амнистия по уголовным делам.

В 2015 году в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне под амнистию попали около 232 тыс. осужденных, среди которых 34 тыс. были освобождены из колоний.

Амнистия по уголовным делам

В августе 2019 с предложением объявить амнистию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны выступил Совет по правам человека при Президенте (СПЧ). Одним из вариантов было амнистировать к юбилею Победы бизнесменов-нарушителей.Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что нижняя палата не прорабатывала проект постановления и проведение амнистии не планируется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальных предложений объявить амнистию к 75-летию Победы не выдвигалось.