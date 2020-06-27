Состояние здоровья Михаила Ефремова резко ухудшилось

Стало известно, что у российского актера театра и кино Михаила Ефремова был сердечный приступ. Вероятнее всего, это произошло с актером в следствии больших переживаний. Напомним, 8 июня находясь в состоянии алкогольного опьянения он устроил аварию в самом центре Москвы. Сам Ефремов отделался синяками и ссадинами, но к сожалению, не всем повезло также. В произошедшей аварии есть один погибший. На сегодняшний день Михаил находиться под домашним арестом, сейчас актеру грозит до 12 лет тюрьмы.Адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что ухудшение состояния здоровья произошло в пятницу.«Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается», — рассказал Пашаев.Михаил Ефремов, новости сегодня, 27.06.2020Адвокат участника смертельного ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил о сердечном приступе у артиста. Психиатр-нарколог Олег Гончаров назвал возможную причину болезни.Пристрастие артиста к спиртным напиткам уже ни для кого не секрет. По словам Гончарова, алкоголь крайне негативно сказывается на работе сердца. Употребление спиртного для алкозависимого человека — «лучшее лекарство», поэтому можно предположить, что в последнее время Ефремов особенно налег на такие напитки, уверен нарколог.

«После этого может случиться любой приступ», — приводит слова специалиста Федеральное агентство новостей.Артист не пострадал в результате автомобильной аварии, однако его звездная карьера окончена, уверен специалист. По мнению Гончарова, Ефремов сейчас находится в настолько подавленном состоянии, что едва ли способен принимать рациональные решения.

Ефремов высказался о политической подоплеке

Устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов объяснил роль политики в уголовном деле против него.Как рассказал адвокат Эльман Пашаев, актер попросил защитника сделать «политическое» заявление от его имени. По словам Ефремова, ему часто звонят журналисты с Украины и спрашивают, не видит ли он совпадения в том, что авария произошла незадолго до голосования по поправкам в Конституцию. Некоторые даже считают уголовное дело «политическим».Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».«Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит — нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше… Я артист, клоун, а не оппозиционер», — отметил Ефремов.Также он добавил, что не разбирается в политической части конституционных поправок, но считает очень хорошими меры социальной поддержки, описанные в документе.