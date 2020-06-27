В Глазго убит мужчина с ножом, напавший на отель

Пострадали шесть человек.

Центр шотландского Глазго 26 июня оцепили после нападения мужчины с ножом. Ранения получили шесть человек. Преступника застрелили полицейские.

Нападение произошло на территории гостиницы Park Inn. В последнее время там селили людей, ожидающих решения о предоставлении им убежища.

Среди пострадавших от рук преступника – один полицейский.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования родным и близким пострадавших.

Напомним, что в феврале 2020 года мужчина с ножом напал на прихожан Николая Чудотворца в центре Москвы.

В мае 2020 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кимрах Тверской области. Молодой человек собирался жечь чиновников при помощи «коктейлей Молотова».